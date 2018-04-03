Facebook Twitter Rss

Orgeneral Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

Orgeneral Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü.16200
  • Giriş : 03.04.2018 / 15:15:00

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov mevkidaşı ile görüştü. İki komutan terörle mücadele ile ilgili görüşme yaptı.

İki komutan, Suriye'deki son gelişmeler özelinde Afrin harekatı, İdlib'de oluşturulan gözlem noktaları gibi başlıkları ele aldı.

Terörle mücadelede bundan sonra atılması gereken adımlar da değerlendirildi.

NTV

Aylin Nazlıaka CHP'ye dönüyor

Flaş! Çin'den Kuzey Kore'ye destek geldi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan, şehit ailelerini aradı

Erdoğan, şehit ailelerini aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerini aradı.

Hasan Cemal'e 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Hasan Cemal'e 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Gazeteci Hasan Cemal'e 1 yıl 6 ay hapis cezası verildiği açıklandı.

 

Beyaz Saray'dan Trump-Putin açıklaması

Beyaz Saray'dan Trump-Putin açıklaması

Beyaz Saray'dan Trump-Putin görüşmesine dair açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki kanlı saldırı ile ilgili açıklama geldi.

 

Seda Sayan, Cumhurbaşkanı ile selfie çekildi

Seda Sayan, Cumhurbaşkanı ile selfie çekildi

Seda Sayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile selfie çekildi.

Can Dündar hakkında kırmızı bülten kararı

Can Dündar hakkında kırmızı bülten kararı

Gazeteci Can Dündar hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya