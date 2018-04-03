Orgeneral Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov mevkidaşı ile görüştü. İki komutan terörle mücadele ile ilgili görüşme yaptı.
İki komutan, Suriye'deki son gelişmeler özelinde Afrin harekatı, İdlib'de oluşturulan gözlem noktaları gibi başlıkları ele aldı.
Terörle mücadelede bundan sonra atılması gereken adımlar da değerlendirildi.
NTV
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