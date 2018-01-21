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Orgeneral Akar: Yolunuz açık olsun

Orgeneral Akar: Yolunuz açık olsun.12329
  • Giriş : 21.01.2018 / 08:09:00

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere seslendi.

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Sepet Beşik

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı’nı bizzat yönetti.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’ndaki harekat merkezinde Akar’ın yanı sıra, Genelkurmay İkinci Başkanı Org. Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da dakika dakika harekatı izledi. Harekatı gerçekleştiren Mehmetçiğe canlı olarak seslenen Akar, kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarma amaçlarına vurgu yaptı ve “Yolunuz bahtınız açık olsun” ifadesini kullandı.

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