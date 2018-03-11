Orgeneral Hulusi Akar'dan Katar'a ziyaret
Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile birlikte Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Akar'ın burada resmi temaslarda bulunması bekleniyor.
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