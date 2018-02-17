Orhan Gencebay'dan yayın yasağı talebi
MESAM yönetim kurulundan ayrılan usta sanatçı Orhan Gencebay, Arif Sağ ile ilgili yayın yasağı talebinde bulundu. Son yaşanan polemiklerden sonra Arif Sağ ve diğer üyelerin kendisi hakkında konuşmasını engellemek için mahkemeden tedbir kararı istedi.
Yolsuzluk ve adam kayırma gibi iddialarla son zamanlarda adı anılan Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nin yönetim kurulundan istifa ettiğini açıklayan Orhan Gencebay, bir de mahkemeye başvurdu.
"DOSTLUK ARTIK BİTMİŞTİR"
Daha önce verdiği bir demeçte "Arif Sağ yarım asırdan fazladır dostumdu, fakat bu dostluk artık bitmiştir. Son zamanlarda basına verdiği demeçlerde, şahsıma hakaret eden, son derece saygısız ve gerçek dışı saçma sapan, art niyetle verdiği bilgilerden dolayı bu dostluğu kendisi bitirmiştir. Kendisine sağlıklar diliyorum." açıklamasında bulunan sanatçı, mahkemeden de Arif Sağ için tedbir kararı istedi.
'ADIMI AĞIZLARINA ALMASINLAR'
Gencebay, "Sanatçı kimliğim korunmalı" diyerek Arif Sağ ve MESAM'ın diğer üyelerinin kendisi hakkında konuşmaması, adını ağızlarına almaması ve demeç vermemesi için yayın yasağı konulmasını talep etti.
TÜRKİYE
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