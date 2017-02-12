Orhan Gencebay dostlarıyla birlikte yemekte
Orhan Gencebay, Cumartesi günün arkadaşları ile bir balıkçıda geçirdi. Dostları ile uzun uzun sohbet eden Gencebay'ın yanında eşi Sevim Emre de vardı.
Koyu sohbet içerisinde olan Orhan Gencebay ve arkadaşları, mekanın dış tarafında kendisine sevgi dolu hareketler gösteren sokak çocuklarını görmedi. Usta sanatçı ve arkadaşları ilerleyen saatlerde mekandan ayrılıp evinin yolunu tuttu.
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