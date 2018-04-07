Orhan Gencebay: Tatlıses'in dili sürçmüş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Hatay'a askere destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği moral ziyaretine katılmayan sanatçılardan açıklamalar geliyor.
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, sağlık sorunları nedeniyle Hatay'daki Mehmetçik'e moral ziyaretine katılamadığını belirterek, sanatçılara gösterilen tepkinin yanlış olduğunu söyledi.
Orhan Gencebay yaptığı açıklamada "Orada bizim aslanlarımız, yavrularımız, canlarımız var. Oraya tabii ki gidilecek. Orada sınırda sadece Cumhurbaşkanımız olmamalı herkes olmalı. Muhalefet de orada olmalı. Burada ayrım olmaz. Burada vatan söz konusudur. Belki muhalefet de gidiyordur bilemiyorum. Burada söylenen sözler eleştiriler son derece yanlıştır, kabul etmiyorum" dedi.
Besteciliği, söz yazarlığı, oyunculuğu ile gönüllerde taht kuran, yıllardır zirvede çizgisini bozmadan duran usta sanatçı Orhan Gencebay hakkındaki iddialara yanıt vererek Afrin’deki Mehmetçik'e destek mesajı gönderdi.
Küçükçekmece Belediyesi Hayat Dergisi’ne verdiği röportajda sınıra giderek Afrin operasyonuna katılan Mehmetçik'e moral veren sanatçıların haksız yere eleştirildiğini belirten Orhan Gencebay, kendisinin sağlık sorunları nedeniyle gidemediğini söyledi. Gencebay, hakkındaki diğer iddialara da ‘iftira, kesinlikle inanmasınlar’ diyerek cevap verdi.
HÜRRİYET
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