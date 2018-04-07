Facebook Twitter Rss

Orhan Gencebay: Tatlıses'in dili sürçmüş

Orhan Gencebay: Tatlıses'in dili sürçmüş.11898
  • Giriş : 07.04.2018 / 12:58:00

Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses'in Hatay ziyareti hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Hatay'a askere destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği moral ziyaretine katılmayan sanatçılardan açıklamalar geliyor.

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, sağlık sorunları nedeniyle Hatay'daki Mehmetçik'e moral ziyaretine katılamadığını belirterek, sanatçılara gösterilen tepkinin yanlış olduğunu söyledi.

Orhan Gencebay yaptığı açıklamada "Orada bizim aslanlarımız, yavrularımız, canlarımız var. Oraya tabii ki gidilecek. Orada sınırda sadece Cumhurbaşkanımız olmamalı herkes olmalı. Muhalefet de orada olmalı. Burada ayrım olmaz. Burada vatan söz konusudur. Belki muhalefet de gidiyordur bilemiyorum. Burada söylenen sözler eleştiriler son derece yanlıştır, kabul etmiyorum" dedi.

Besteciliği, söz yazarlığı, oyunculuğu ile gönüllerde taht kuran, yıllardır zirvede çizgisini bozmadan duran usta sanatçı Orhan Gencebay hakkındaki iddialara yanıt vererek Afrin’deki Mehmetçik'e destek mesajı gönderdi.

Küçükçekmece Belediyesi Hayat Dergisi’ne verdiği röportajda sınıra giderek Afrin operasyonuna katılan Mehmetçik'e moral veren sanatçıların haksız yere eleştirildiğini belirten Orhan Gencebay, kendisinin sağlık sorunları nedeniyle gidemediğini söyledi. Gencebay, hakkındaki diğer iddialara da ‘iftira, kesinlikle inanmasınlar’ diyerek cevap verdi.

HÜRRİYET

İşte Trabzonspor-Kayseri maçının ilk 11'leri

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Satışı durdur

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo hastanelik oldu

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo hastanelik oldu

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, sevgilisi yüzünden hastanelik oldu.

İbrahim Tatlıses'ten Akalın'a fotoğraflı yanıt

İbrahim Tatlıses'ten Akalın'a fotoğraflı yanıt

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten Akalın'a fotoğraflı bir yanıt geldi.

 

Bülent Ersoy için doktorundan açıklama geldi

Bülent Ersoy için doktorundan açıklama geldi

Usta sanatçı Bülent Ersoy için doktorundan açıklama geldi.

Özgecan'ın babası, Nihat Doğan'a sert çıktı

Özgecan'ın babası, Nihat Doğan'a sert çıktı

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Nihat Doğan, Özgecan'ın babası ile buluştu.

 

İntihar eden Caner Toygar'dan mesaj var

İntihar eden Caner Toygar'dan mesaj var

Evlilik programları ile ünlenen Caner Toygar hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü isim Gülse Birsel hastaneye kaldırıldı

Ünlü isim Gülse Birsel hastaneye kaldırıldı

Gülse Birsel, sindirim sistemine virüs bulaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya