Orman: Beşiktaş'ın başkanı olmak gurur verici
Derbi sonrası morallerinin bozuk olduğu bilinen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın keyfi dün akşam Leipzig karşısında alınan galibiyetle yerine geldi.
"Çok mutluyum" diyerek sözlerine başlayan Orman, "Evlerinde bu maçı seyreden, yurt dışında seyreden, Beşiktaş'a gönül veren herkesi mutlu ettiğimiz için çok mutluyum. Hocamıza, futbolcularımıza ve en başta taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. 2'de 2 yaptık. Bundan sonra Monaco maçı var. Oradan da puan veya puanlarla dönersek üst turu garantilemiş oluruz inşallah" dedi.
"BEŞİKTAŞ TECRÜBELİ BİR TAKIM"
Çok önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizen Fikret Orman, "Çok zor bir rakipti. Gollerin erken gelmesi avantajımıza oldu. Beşiktaş tecrübeli bir takım. Maçı sonuna kadar da üstün götürmesini bildik. Bizim işimiz insanlarımızı mutlu etmek, Beşiktaş'ı ve ülkemizi dünyada tanıtmak. 12'nci adam görevini çok iyi yaptı. Böyle bir taraftara sahip olduğum için, böyle bir camiaya başkanlık yaptığım için gurur duyuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
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