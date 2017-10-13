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Orman'dan Şenol Güneş'e: Cenk bana lazım

Orman'dan Şenol Güneş'e: Cenk bana lazım.15790
  • Giriş : 13.10.2017 / 08:17:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun ile ilgili kararını verdi.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile görüşen Şenol Güneş, başarılı oyuncu Cenk Tosun konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş’ın çalıştırıcısı “Negredo henüz istediğimiz çizgiye yaklaşamadı. Cenk de giderse işimiz zorlaşır” dedi

Finlandiya’ya 2 gol atarak bütün dikkatleri bir kere daha üzerine çeken Beşiktaş’ın yıldızı Cenk Tosun’un talipleri bir anda artmıştı. Başta 25 milyon avroluk teklif hazırlayan Ada ekibi Crystal Palace ve İspanyol kulüpleri olmak üzere birçok takımın ara dönem transfer listesinde bulunan futbolcu için Şenol Güneş’in Başkan Fikret Orman’la bir görüşme yaptığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın “Cenk Tosun şu anda çok formda. Bize de büyük katkı sağlıyor. Sezon sonunu beklersek çok daha iyi rakamlara satarız” dediği belirtildi. Güneş “Şu anda Negredo istediğimiz çizgiye yaklaşamadı. Eğer Cenk ayrılırsa devre arasında onun yerini doldurmamız zorlaşır. Bu da bizim gücümüzün azalmasına sebep olur” sözlerini kullandı.

Başkan Orman’ın ise “Teklifler çok ciddi rakamları bulursa ve kulüp menfaatleri satmamızı gerektiriyorsa kim olursa satarım. Ancak sizin görüşünüz de önemli. Ocak ayında teklifler geldiği takdirde tekrar oturup konuşuruz” şeklinde karşılık verdiği belirtildi. Dünya Kupası elemelerinde 7’si ilk 11’de olmak üzere 9 maçta da süre alan Cenk, attığı 5 golle Millî Takım’ın elemelerdeki en golcü oyuncusu oldu. Cenk, bu sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig’de 6 maçta 2, Şampiyonlar Ligi’nde ise 2 maçta bir gol attı.

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