Facebook Twitter Rss

Orman: Fener suçlu değil ama sorumlu

Orman: Fener suçlu değil ama sorumlu.15790
  • Giriş : 22.04.2018 / 09:52:00

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, olaylı derbi ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında çıkan olaylardan Fenerbahçe'yi sorumlu tuttu.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, adına düzenlenen Futbol turnuvasının finalini izleyen Orman, tatil edilen F.Bahçe derbisinde yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:

“Cumhurbaşkanımız çok daha bilgi sahibidir ve söyledikleri doğrudur. Ona göre de bir ifadede bulundu. Bu, ilk defa olmuyor. 2013’te Beşiktaş’ın G.Saray’la oynadığı ve Gezi olaylarının ertesindeki karşılaşmada, orada yapılan kumpas ve provokasyonları vali ve emniyet güçlerine belgeleriyle vermiştik. O zamanki yönetimlerin hemen hemen hepsi FETÖ’den dolayı hapiste. Orada büyük bir kumpas vardı.

‘F.BAHÇE SUÇLU DEĞİL, AMA SORUMLU’

TALİMATA göre herhangi bir kumpas veya tahrik dolayısıyla oluşan olaylarda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu koşulsuz sorumluluk ilkesine göre cezayı kulübe veriyor. Bunun benzerini Olympique Lyon maçında da yaşadık. Lyon’da, Beşiktaş’ın getirdiği seyirciler değil, Lyon’un sattığı biletleri alan seyirciler olay çıkardı. Yine de biz 2 sene gözlem içerisinde kaldık. Bunun adli tarafı başka bir açı, işin spor hukukuna göre cezalandırılması başka bir şey.
İLK günden beri bu, F.Bahçe yöneticilerinin ve F.Bahçe camiasının suçudur, demiyorum. Münferit insanların yapmış olduğu şeydir fakat sorumluluk itibarıyla bu işin sorumlusu oradaki kulüptür.”

ŞAMPİY10

Beşiktaş harekete geçti! Dava açılıyor

Bedelli askerlik çıkıyor mu?

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Çakar: Galatasaray maçı hakemle kazandı

Çakar: Galatasaray maçı hakemle kazandı

Sivri dilli futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray maçını değerlendirdi.

Beşiktaş harekete geçti! Dava açılıyor

Beşiktaş harekete geçti! Dava açılıyor

Beşiktaş yönetimi, derbide yaşanan olaylarla ilgili harekete geçiyor.

 

Teknik adam Fatih Terim'in cezası onandı

Teknik adam Fatih Terim'in cezası onandı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in para cezası onandı.

Arda, Medipol Başakşehir'i zirveye taşıdı

Arda, Medipol Başakşehir'i zirveye taşıdı

Golcü oyuncu Arda Turan, Medipol Başakşehir'i zirveye taşıdı.

 

Şenol Güneş: Canım değil içim yanıyor

Şenol Güneş: Canım değil içim yanıyor

Yaşanan olayların ardından Şenol Güneş'ten ilk açıklama geldi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dış basında

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi dış basında

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yabancı basında geniş yer buldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya