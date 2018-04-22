Orman: Fener suçlu değil ama sorumlu
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında çıkan olaylardan Fenerbahçe'yi sorumlu tuttu.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, adına düzenlenen Futbol turnuvasının finalini izleyen Orman, tatil edilen F.Bahçe derbisinde yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:
“Cumhurbaşkanımız çok daha bilgi sahibidir ve söyledikleri doğrudur. Ona göre de bir ifadede bulundu. Bu, ilk defa olmuyor. 2013’te Beşiktaş’ın G.Saray’la oynadığı ve Gezi olaylarının ertesindeki karşılaşmada, orada yapılan kumpas ve provokasyonları vali ve emniyet güçlerine belgeleriyle vermiştik. O zamanki yönetimlerin hemen hemen hepsi FETÖ’den dolayı hapiste. Orada büyük bir kumpas vardı.
‘F.BAHÇE SUÇLU DEĞİL, AMA SORUMLU’
TALİMATA göre herhangi bir kumpas veya tahrik dolayısıyla oluşan olaylarda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu koşulsuz sorumluluk ilkesine göre cezayı kulübe veriyor. Bunun benzerini Olympique Lyon maçında da yaşadık. Lyon’da, Beşiktaş’ın getirdiği seyirciler değil, Lyon’un sattığı biletleri alan seyirciler olay çıkardı. Yine de biz 2 sene gözlem içerisinde kaldık. Bunun adli tarafı başka bir açı, işin spor hukukuna göre cezalandırılması başka bir şey.
İLK günden beri bu, F.Bahçe yöneticilerinin ve F.Bahçe camiasının suçudur, demiyorum. Münferit insanların yapmış olduğu şeydir fakat sorumluluk itibarıyla bu işin sorumlusu oradaki kulüptür.”
ŞAMPİY10
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