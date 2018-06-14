Orman: Hayatı para üstüne kurulmuş
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, oynadığı futbolla adından söz ettiren ve Çin'e transferi ile tepki çeken Talisca hakkında açıklama yaptı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluğu sadece Galatasaray derbisinde kaçırmadıklarını ifade eden Orman, "Galatasaray maçına gelene kadar çok sayıda hata yaptık. Şampiyonluğun kaçışını sadece o maça bağlamamak lazım" diye konuştu.
"MALİ DURUMU 3 RAKİBİMİZDEN DE İYİ"
Siyah-Beyazlı kulübün mali açıdan rakiplerinden iyi olduğunu belirten Fikret Orman, "Beşiktaş'ın mali durumu 3 rakibimizden de iyi. Gördüğünüz gibi onlar UEFA tarafından görüşmeye çağrılıyor ama Beşiktaş'ın böyle bir durumu yok. Bize de 'başkanım Ronaldo'yu al' diyorlar. Bunu alabilme potansiyelini taraftarın görmesi güzel ama döviz konusunda problem yaşayacağımız kesin. Taraftarın ayağının yere basması lazım" ifadelerini kullandı.
"TALİSCA KALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM DEDİ"
Geçtiğimiz 2 sezonda gösterdiği performansla Beşiktaşlı taraftarların sevgisini kazanan Talisca hakkında da konuşan Fikret Orman, "Talisca'ya "Senin bonservisini alacağız" dedik. "Ben Beşiktaş'ta kalmayı düşünmüyorum" dedi. Talisca'nın hayatı para üzerine kurulmuş" şeklinde konuştu.
"OĞUZHAN'I YAKINDA AÇIKLARIZ"
Takım kaptanlarından Oğuzhan Özyakup'un sözleşme imzaladığını ifade eden Orman, "Oğuzhan imzaladı. Zaten imzalıydı, ben de imzaladım, yakında KAP'a bildiririz. Geçen sene performansından memnun değildik, bu sene daha iyi şeyler bekliyoruz ondan" diye konuştu.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'a telgraf
Galatasaray'dan şoke eden Muslera kararı!
Galatasaray Kulübü, deneyimli kaleci Muslera ile ilgili kararını verdi.
Galatasaray'dan Çin'e transfer olduğu açıklandı
Marina Maljkovic'in Galatasaray'dan Çin'e transfer olduğu açıklandı.
G.Saray Başkanı: Neymar'ı alsan böyle olmaz
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takım ekonomisine dair açıklama yaptı.
Negredo ayrılmayı tek şartla kabul etti
Golcü oyuncu Negredo Beşiktaş'tan ayrılmayı tek şartla kabul etti.
Beşiktaş, Brezilyalı oyuncu ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı oyuncu Rafael ile anlaşmaya vardı.