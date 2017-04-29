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Orman: Ramazan'da kutlama yapmayacağım

Orman: Ramazan'da kutlama yapmayacağım.20616
  • Giriş : 29.04.2017 / 12:51:00

Fikret Orman, şampiyonluk ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, şampiyonluk kutlamaları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu ve şampiyonluğun Ramazan ayına denk gelmesi durumunda kutlama yapmayacağını açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Lig şampiyonluğunun Ramazan ayına denk gelmesi halinde şampiyonluk kutlaması yapmayacağını söyledi. Orman, “Sevgilerle, dualarla Beşiktaş bir yere geldi. Şampiyonluk ramazana denk gelirse kutlama yapmayı düşünmüyorum” diye konuştu.Beşiktaş'ın şampiyonluğu kazanması halinde Karadeniz ve Güneydoğu şehirlerinde organize edilecek kutlamalara katılacağını söyleyen Orman, şampiyonluğun ramazan ayına denk gelmesi halinde kutlama yapmayacağını belirtti.Kaynak: Orman: "Ramazan'a denk gelirse kutlama yapmayacağım" 

AHABER

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