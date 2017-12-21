Oscar'a veda eden 'Ayla' filmi ABD yolcusu
Kore Savaşı'nda bulunan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçenlerin anlatıldığı 'Ayla' filmi Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen '29. Palm Springs Film Festivali'nde yarışacak.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Ayla" filmini Türkiye'de 8 hafta boyunca 4 milyon 994 bin 33 kişi izledi.
Katıldığı uluslararası festivallerden birçok ödül alan film, 4-15 Ocak 2018'de ABD'de düzenlenecek "29. Palm Springs Film Festivali"nde yarışacak.
Festival programı kapsamında film 3 kez, eğitim bölümünde ise öğrenciler için 2 defa gösterilecek.
Film festivalinde bu yıl, 90. Akademi Ödülü'ne "En Dilde En İyi Film" kategorisine başvuran 45 film yer alıyor. Festivalde bu yıl ayrıca 77 ülkeden toplam 180 film izlenime sunulacak.
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