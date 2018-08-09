Oscar'da flaş değişiklik! Yeni kategori eklendi
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar ile ilgili önemli bir değişikliğe gidildi. Oscar törenlerinden bundan sonra popüler film kategorisinde de ödül verilecek.
Akademinin kararıyla gişe rekoru kıran filmlerin de ödül için yarışmasına olanak sağlanacağı ifade edildi. Değişikliğin ne zaman uygulamaya konulacağı ve aday olabilmek için ne gibi zorunluluklar olacağıyla ilgili bilgi verilmedi.
İlki 16 Mayıs 1929 tarihinde yapılan Oscar Ödülleri töreni, bugün milyonlarca kişinin canlı olarak takip ettiği görkemli bir medya gösterisine dönüşmüş durumda.
TRT
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