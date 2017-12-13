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Osman Baydemir'e Kürdistan cezası!

Osman Baydemir'e Kürdistan cezası!.8090
  • Giriş : 13.12.2017 / 14:33:00

Osman Baydemir'e yaptığı konuşmada 'Kürdistan' dediği için ceza kesildi.

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Sepet Beşik

Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Osman Baydemir'e bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada 'Kürdistan' dediği gerekçesiyle TBMM'den 2 birleşim çıkarma cezası verildi.

Yeni TBMM İçtüzüğü çerçevesinde ilk ceza kullandığı “Kürdistan”ifadesi nedeniyle HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’e verildi. Baydemir AKP ve MHP'lilerin oylarıyla meclisten 2 birleşim çıkarma cezası aldı. Baydemir’in ayrıca 1 aylık ödenek ve yolluğunun 3'te 2'si kesilecek.

Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı Baydemir'den salondan ayrılmasını istedi. Ak Partili vekiller kararı alkışlarla karşılarken HDP’liler de tepki alkışlarıyla karşılık verdi.

TRT

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