Osman Baydemir'e Kürdistan cezası!
Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Osman Baydemir'e bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada 'Kürdistan' dediği gerekçesiyle TBMM'den 2 birleşim çıkarma cezası verildi.
Yeni TBMM İçtüzüğü çerçevesinde ilk ceza kullandığı “Kürdistan”ifadesi nedeniyle HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir’e verildi. Baydemir AKP ve MHP'lilerin oylarıyla meclisten 2 birleşim çıkarma cezası aldı. Baydemir’in ayrıca 1 aylık ödenek ve yolluğunun 3'te 2'si kesilecek.
Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı Baydemir'den salondan ayrılmasını istedi. Ak Partili vekiller kararı alkışlarla karşılarken HDP’liler de tepki alkışlarıyla karşılık verdi.
TRT
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