Osman Gazi Köprüsü'nün geçiş ücreti değişti!
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Osman Gazi Köprüsü'nün geçiş ücreti hakkında açıklama yaptı
Bakan, geçiş ücretinin düşürüldüğünü belirtti. Buna göre Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş 89 TL'den 65 TL'ye düşürüldü.
Arslan, Adil Kullanım Kotası'nı da 2018'de kaldıracaklarını açıkladı.
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