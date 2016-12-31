Facebook Twitter Rss

Osman Gazi Köprüsü'nün geçiş ücreti değişti!

Osman Gazi Köprüsü'nün geçiş ücreti değişti!.25766
  • Giriş : 31.12.2016 / 12:02:00

Bakan Arslan, Osman Gazi Köprüsü hakkında açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Osman Gazi Köprüsü'nün geçiş ücreti hakkında açıklama yaptı

Bakan, geçiş ücretinin düşürüldüğünü belirtti. Buna göre Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş 89 TL'den 65 TL'ye düşürüldü.

Arslan, Adil Kullanım Kotası'nı da 2018'de kaldıracaklarını açıkladı.  

2016 yılında toplantı şampiyonu CHP oldu

Şener Şen'e 'Tayyip Erdoğan' tepkisi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı

İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı

Suriye'de yaşanan insanlık dramına Türkiye yine sessiz kalamadı.

Sivas'ta FETÖ'den 5 kişiye tutuklama!

Sivas'ta FETÖ'den 5 kişiye tutuklama!

FETÖ soruşturması kapsamında Sivas'ta operasyon düzenlendi.

 

Ankara'yı kana bulayacaklardı

Ankara'yı kana bulayacaklardı

DAEŞ'in yılbaşında Ankara'da yapacağı saldırı polis ekipleri sayesinde engellendi.

TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü

TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü

TSK, terör örgütü DAEŞ emiri Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.

 

İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Genelkurmay Başkanı'ndan yeni yıl mesajı

Genelkurmay Başkanı'ndan yeni yıl mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya