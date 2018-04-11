Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti
Üniversitede yaşanan cinayetlerin ardından tepkinin bitmediği rektör kararını verdi. Eskişehir'de bulunan Osmangazi Üniversitesi rektörü Hasan Gönen istifa etti.
Osmangazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen istifa etti. Gönen; "Soruşturmanın selameti ve devlet kurumlarının yıpratılmaması adına görevimdem istifa ediyorum" dedi
5 Nisan'da Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleşen 4 öğretim görevlisinin öldürülmesinin ardından tepkilerin hedefindeki Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen bugün istifasını verdi.
Gönen "Soruşturmanın selameti ve devlet kurumlarının yıpratılmaması adına görevimden istifa ediyorum" dedi
TRT
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