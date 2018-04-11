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Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti.14188
  • Giriş : 11.04.2018 / 12:31:00
  • Güncelleme : 11.04.2018 / 12:31:09

Eskişehir'de bulunan Osmangazi Üniversitesi rektörü Hasan Gönen istifa etti.

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Büyüyen Beşik

Üniversitede yaşanan cinayetlerin ardından tepkinin bitmediği rektör kararını verdi. Eskişehir'de bulunan Osmangazi Üniversitesi rektörü Hasan Gönen istifa etti.

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen istifa etti. Gönen; "Soruşturmanın selameti ve devlet kurumlarının yıpratılmaması adına görevimdem istifa ediyorum" dedi

5 Nisan'da Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleşen 4 öğretim görevlisinin öldürülmesinin ardından tepkilerin hedefindeki Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen bugün istifasını verdi.

Gönen "Soruşturmanın selameti ve devlet kurumlarının yıpratılmaması  adına görevimden istifa ediyorum"  dedi

TRT

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