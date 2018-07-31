Osmaniye'de 4,3 büyüklüğünde deprem!
Osmaniye'de 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.
Kandilli Rasathanesi'ne göre, saat 17.36'da merkez üssü Osmaniye Toprakkale olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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