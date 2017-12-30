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Osmaniye'de trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Osmaniye'de trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı.24004
  • Giriş : 30.12.2017 / 17:43:00

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı.

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Büyüyen Beşik

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kadirli Kozan Karayolu üzeri Kiremithane kköyü mevkiinde meydana geldi. Serkan Yılmaz (24)’ın kullandığı 01 Y 1518 plakalı kamyonet ile sürücüsü öğrenilemeyen 80 DS 920 plakalı otomobil çarpıştılar. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta yol kenarına savruldu. Feci kazada Kamyonette bulunan sürücü Serkan Yılmaz ile aynı araçta yolculuk eden Mehmet Yılmaz ve Osman Kızılkan yaralandılar. Otomobilde bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 3 kişi ise hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ve yanındaki iki kişi ambulans ile hastaneye sevk edildiler. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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