Osmanlıspor'a gözaltı şoku!
Osmanlıspor'da büyük şokç Yeni sezon hazırlıkları için Bolu'ya takımı ile birlikte giden sağ bek oyuncusu Caner Arıcı'nın gözaltına alındığı öğrenildi.
Gelecek sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Osmanlıspor, sezon hazırlıkları için kamp yapmak üzere Bolu'ya geldi. Osmanlıspor teknik heyeti ve futbolcular Karacasu Beldesi’nde bir otele yerleşti. Futbolcuların otele TC Kimlik numaraları ile girişleri yapıldığı sırada, sağ bek oyuncusu Caner Arıcı hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Otel görevlileri durumu jandarmaya haber verirken jandarmanın gözaltına aldığı futbolcu Caner Arıcı ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. Üzerinde antrenman formasıyla adliyeye getirilen Arıcı kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Trafik cezası var onu ödememişim' dedi.
Arıcı, ifadesinin ardından kampa geri döndü.
HÜRRİYET
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