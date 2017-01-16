Osmanlıspor-Beşiktaş maçı saat kaçta?
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 2. sırada kapatan Beşiktaş bugün Osmanlıspor'a konuk olacak. Osmanlıspor'a karşı takımda lisansı çıkartılan Ryan Babel'in de oynayabileceği öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 35 puanla lider Başakşehir’in gerisinde kapatan Beşiktaş, ikinci yarıya bu akşam resmen başlayacak. Devre arasını Antalya’da kamp yaparak geçiren Beşiktaş’ın yıldızları, 17. hafta mücadelesinde bu akşam Osmanlıspor’a konuk olacak. Siyah-beyazlı takımda lisansı çıkartılan Ryan Babel Osmanlıspor'a karşı forma giyebilecek.
Zirve yarışında bulundukları Başakşehir ve Galatasaray’ın haftayı kayıpsız atlatması sonrasında bu karşılaşmasının önemi daha da artan Kara Kartal, deplasmanda rakibini devirip takibini sürdürmeyi planlıyor. Oyuncularını bu mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla hazırlayan teknik direktör Şenol Güneş, Vincent Aboubakar’ın Afrika Uluslar Kupası’nda olması sebebiyle takımı milli yıldız Cenk Tosun’un üzerine kuracak.
Osmanlı Stadı’nda yarın saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Procazka, Pint,o M.Güven, Lawal, Umar, Maher, Regattin, Webo
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Quaresma,Atiba, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Cenk
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