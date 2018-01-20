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Osmanlıspor, Malatyaspor'a karşı savaşıyor

Osmanlıspor, Malatyaspor'a karşı savaşıyor.17626
  • Giriş : 20.01.2018 / 16:43:00

Lig'in ikinci haftasında Osmanlıspor, Malatyaspor'a karşı mücadele veriyor.

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Lig'in ikinci haftasında rekabet devam ediyor. Osmanlıspor'un Malayaspor'la karşı karşıya geldiği maçı Fırat Aydınus yönetiyor.

SKOR:

Osmanlıspor: 0

Malatyaspor: 0

 

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