Osmanlıspor, Malatyaspor'a karşı savaşıyor
Lig'in ikinci haftasında rekabet devam ediyor. Osmanlıspor'un Malayaspor'la karşı karşıya geldiği maçı Fırat Aydınus yönetiyor.
SKOR:
Osmanlıspor: 0
Malatyaspor: 0
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