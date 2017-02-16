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Osmanlıspor, Olympiakos deplasmanında!

Osmanlıspor, Olympiakos deplasmanında!.21554
  • Giriş : 16.02.2017 / 21:00:00

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Osmanlıspor FK, Olympiakos deplasmanında avantaj arıyor.

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Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Osmanlıspor'da, sakatlığı bulunan Nijeryalı kanat oyuncusu Aminu Umar, Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek.

Ev sahibi ekipte ise 2013-2015 yıllarında Sivasspor'da oynayan Manuel da Costa, cezalı olduğu için bu maçta görev yapamayacak. Olympiakos'ta Da Costa'nın dışında daha önce Spor Toto Süper Lig'de forma giyen oyuncular da bulunuyor.

Trabzonsporlu eski futbolcular Oscar Cardozo ve Marko Marin, forma şansı bulmaları halinde bu akşam Osmanlıspor'a karşı mücadele edecek.

İLK 11'LER:

Olympiakos: Leali, Cissokho, Viana, Botia, Figueiras, Martins, Retsos, Seba, Fortounis, Androutsos, Cardozo

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Prochazka, Tiago, Carlos, Musa, Regattin, Delarge, Ndiaye, Bifouma

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