ÖSYM Başkanı'ndan LYS açıklaması geldi
Bu yıl ilk kez uygulanacak kısa cevaplı sorular hakkında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ömer Demir'den açıklama geldi.
Üniversite sınavına girecek adaylar için bilgi veren ÖSYM Başkanı, okuma hatalarına karşı uyarılarda bulundu.
ÖSYM Başkanı Ömer Demir "LYS'de bu yıl ilk kez uygulanacak kısa cevaplı sorular) Bir kelimelik cevaplar öngörüyoruz. Adaylarımız, doğru cevabı ilgili kutucuğa yazıp kodlayacak. Birçok adayda, ‘el yazımdan dolayı bir kayıp olursa' diye bir kaygı var. Bu kaygıları gidermek için kodlama yapmalarını isteyeceğiz. Zaten tek kelimelik ya da matematikte en fazla 3 basamaklı bir rakamı yazıp kodlamalarını isteyeceğiz. Okuma hataları olmaması için adayın aynı anda yazdığını kodlaması gerekecek." şeklinde konuştu.
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