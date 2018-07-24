ÖSYM'den açıklama! ALES başvuruları başladı!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden beklenen açıklama geldi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na (ALES) başvurular bugün itibariyle başladı.
ÖSYM tarafından 30 Eylül'de düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-ALES/2) başvurular başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-ALES/2, 30 Eylül'de 81 il merkezinde uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.
Bu kapsamda sınava başvurular bugünden itibaren, 2 Ağustos'a kadar yapılabilecek.
Adaylara başvuru sürecinde ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2018-ALES/2 kılavuzunu dikkatle incelemeleri tavsiyesinde bulunuldu.
HÜRRİYET
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