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ÖSYM'den LYS, ALES ve KPSS açıklaması

ÖSYM'den LYS, ALES ve KPSS açıklaması.16390
  • Giriş : 25.04.2017 / 17:18:00
  • Güncelleme : 25.04.2017 / 17:19:26

ÖSYM, LYS ve ALES için bir, KPSS için 2 gün ek süre verecek.

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, LYS ve ALES için bir, KPSS için 2 gün ek süre verecek. Konuya ilişkin açıklama yapan ÖSYM Başkanı Ömer Demir, verilen ek süre ile ilgili bilgi paylaştı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ömer Demir, “ÖSYM olarak başvuru tarihleri sona ermiş olan LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına süresi içinde başvuru yapmayan adaylara yönelik bir karar aldık. Buna göre, LYS adayları için 28 Nisan'da, ALES adayları için 27 Nisan'da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için 3 Mayıs'ta, KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları için 4 Mayıs'ta, Adalet Bakanlığı sınavları için de 17 Mayıs'ta bir günlük süre ile başvuru sistemini açacağız" dedi.

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