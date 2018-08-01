ÖSYM'den son dakika açıklaması
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, son 3 yılda üniversite programlarına en az puanla yerleşen adayların başarı sıralamasını yayınladı.
DİĞER HABERLER
Gri listedeki terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri, Tunceli'de düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.
İçişleri Bakanı gözyaşlarını tutamadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröre mücadele hakkında açıklama yaptı.
Eski milletvekili için TBMM'de tören düzenlendi
Eski milletvekili İsmail Göksel için TBMM'de tören düzenlendi.
Saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü
Şırnak kırsalında saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü.