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ÖSYM'den son dakika açıklaması

ÖSYM'den son dakika açıklaması.23480
  • Giriş : 01.08.2018 / 17:07:00

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, son 3 yılda üniversite programlarına en az puanla yerleşen adayların başarı sıralamasını yayınladı.

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