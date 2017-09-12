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ÖSYM, LYS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, LYS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.17576
  • Giriş : 12.09.2017 / 20:30:00

ÖSYM tarafından LYS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığı öğrenildi.

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İlk tercihlerde yerleşemeyen adayların beklediği ek yerleştirme sonuçları akşam saatlerinde açıklandı.

Sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesinden online olarak sorgulanabiliyor.

LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar üniversite tercihlerini yaptılar. Boşta kalan adaylar için LYS ek yerleştirme tercih işlemleri 29 Ağustos'ta başlayarak 5 Eylül Salı günü sona erdi. Sonuçlar ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr/' sayfasından duyuruldu.

PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

2017-2018 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

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