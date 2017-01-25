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Otele yapılan bombalı saldırı 13 kişi öldü

Otele yapılan bombalı saldırı 13 kişi öldü.18892
  • Giriş : 25.01.2017 / 11:38:00

Son yıllarda dünyanın dört bir yanında yaşanan terör saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

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Somali'de hükümet yetkililerinin de kaldığı otelin önünde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybederken 25 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Mekke-i Mukerreme Caddesi'nde yer alan ve hükümet yetkililerin kaldığı bir otelin önünde bomba yüklü 2 araçla saldırı düzenlendi.

Yaralılar arasında uluslararası basın organlarında çalışan 4 kameramanın bulunduğu da açıklandı.

Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

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