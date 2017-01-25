Otele yapılan bombalı saldırı 13 kişi öldü
Somali'de hükümet yetkililerinin de kaldığı otelin önünde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybederken 25 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Mekke-i Mukerreme Caddesi'nde yer alan ve hükümet yetkililerin kaldığı bir otelin önünde bomba yüklü 2 araçla saldırı düzenlendi.
Yaralılar arasında uluslararası basın organlarında çalışan 4 kameramanın bulunduğu da açıklandı.
Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
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