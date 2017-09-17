Otobüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
Antalya'nın Kumluca ilçesi yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi. İçinde 27 yolcusu bulunan bir tur otobüsü uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazada 4 kişi can verdi.
50 METRELİK UÇURUMDAN AŞAĞIYA SÜRÜKLENDİ
Bu sabah saatlerinde bir turizm firmasına ait otobüs, tekne turuna katılmak üzere Manavgat'tan yola çıktı. Adrasan'a giden ve içinde yabancı uyruklu turistlerin de bulunduğu bildirilen tur otobüsü tali yolda kontrolden çıkarak tahmini 50 metrelik uçurumdan aşağıya sürüklendi.
Otobüs içinde 5 yolcunun sıkıştığı kazada Antalya Büyükşehir İtfaiyesi kırım ekiplerinin çalışması devam ediyor. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Tgrt
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