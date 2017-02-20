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Otobüsler çarpıştı: 8 ölü, 14 yaralı

Otobüsler çarpıştı: 8 ölü, 14 yaralı.17209
  • Giriş : 20.02.2017 / 13:15:00
  • Güncelleme : 20.02.2017 / 13:13:42

Iğdır'da 2 otobüsün çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

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Iğdır-Aralık karayolu üzerinde 2 otobüs kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada 8 kişi hayatını kaybederken 14 kişi yaralandı. Meydana gelen otobüs kazasına ilişkin ilk açıklama Iğdır Valisi Turgay Alpman'dan geldi.

Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman, Aralık İlçesi ile Dilucu Sınır Kapısı arasındaki karayolunda bu sabah iki yolcu otobüsünün sis ve hatalı sollama yüzünden karşılıklı olarak çarpıştığını bildirdi.

Olay yerine giden Vali Alpman, "İlk bilgilere göre, 5 ölü 15 yaralı vardı. 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti. Sayı 6 ölü ve 16 yaralıya çıktı. Otobüsler birbirine girmiş" diye konuştu.

Olay yerine çok sayıda ambulans, arama kurtarma ekibi ve jandarma sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan yaralılar olduğu, bu kişilerin kurtarılmasına yönelik ekiplerin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından hastanedeki tüm çabalara hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

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