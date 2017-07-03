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Otobüste yangın çıktı: 18 kişi can verdi!

Otobüste yangın çıktı: 18 kişi can verdi!.15024
  • Giriş : 03.07.2017 / 13:21:00

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir otobüste büyük bir yangın çıktı.

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Almanya'nın Bavyera eyaletinde meydana gelen Trafik Kazası sırasında yangın çıktı. Alman gazetesi Bild gazetesi, olayda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Yaralananlar arasında 30 kişiden bazılarının durumu ise ağır.

Nürnberg yönüne giden otobüsün bir kamyonla yaşanan kazanın ardından otobüste büyük bir yangının başladığı belirtiliyor. Alman hükümetinin sözcüsü ile kazada çok sayıda kişinin öldüğünü doğruladı.

Bir polis sözcüsü n-tv kanalına yaptığı açıklamada 18 kişinin bulunamadığını ve bunlardan bazılarının hayatlarını kaybettiğini düşündüğünü belirtti.

Polisin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kaza sırasında otobüste 48 kişinin bulunduğu ve yaralanan 30 kişiden bazılarının durumunun ciddi olduğunu belirtildi.

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