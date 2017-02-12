Facebook Twitter Rss

Otobüsten inen kadına dehşeti yaşattı!

Otobüsten inen kadına dehşeti yaşattı!.15479
  • Giriş : 12.02.2017 / 13:53:00

Otobüsten inen 28 yaşındaki Arzu M.’nin Erdoğan Ç. tarafından zorla ormanlık alana götürüp yüzüğünün gasp edildiği öne sürüldü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Sakarya'da dehşet veren bir olay meydana geldi. 35 yaşındaki E.Ç'nin, TEM gişelerinde otobüsten inen 28 yaşındaki Arzu M.’yi zorla ormanlık alana götürüp yüzüğünü gasp ettiği öne sürüldü. E.Ç, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevkedilen E.Ç. tutuklanarak cezaevine yollandı.

Olay, dün gece TEM Arifiye gişeleri yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan Adapazarı’na gelen Arzu M., Arifiye gişelerinde araçtan indi. Bu sırada orada bulunan Erdoğan Ç. gişelere doğru yürüyen kadını yolda durdurarak zorla yol kenarındaki ormanlık alana götürdü.

Gaspçı bir süre boğuştuğu kadının parmağındaki yüzüğü çıkarıp aldı. Boğuşma sırasında kadının sırtındaki çantayı da almaya çalışan zanlı daha sonra kaçtı. Arzu M.’nin ihbarı üzerine harekete geçen polis gaspçıyı bölgeden kaçamadan yakaladı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece ’Basit cinsel saldırıya teşebbüs ve yağma’ suçundan tutuklandı.

İsviçreliler, göçmenler için sandığa gidecek

M. Başakşehir'e Kasımpaşa deplasmanında şok!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Saatler oldu, taleplerini açıkladı

Saatler oldu, taleplerini açıkladı

Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını ve 4 çocuğunu silahla rehin alan şahıs, 19 saattir ikna edilme

İstenmeyen SMS'e milyonlarca lira ceza

İstenmeyen SMS'e milyonlarca lira ceza

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, "istenmeyen ticari ileti" şikayetleri nedeniyle milyonlarca lira ceza k

 

Polisten internet kafelere bahis operasyonu

Polisten internet kafelere bahis operasyonu

Yasa dışı bahisin önüne geçmek isteyen polis, interner kafelere operasyon düzenledi.

6 aylık bebeği fareler kemirdi!

6 aylık bebeği fareler kemirdi!

Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçıp İzmir'e yerleşen Suriyeli ailenin 6 aylık bebeği, farelerin sald

 

Darbecilerin hedefinde Bakanlar vardı

Darbecilerin hedefinde Bakanlar vardı

Darbeci askerlerin 15 Temmuz gecesi Bakan evlerini de hedef aldıkları öğrenildi.

Referandum 'resmi'leşti

Referandum 'resmi'leşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değişikliği onaylaması ile birlikte referandum tarihi de Resmi


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya