Facebook Twitter Rss

Otobüsün freni patladı: Yaralılar var

Otobüsün freni patladı: Yaralılar var.22187
  • Giriş : 28.04.2017 / 17:07:00
  • Güncelleme : 28.04.2017 / 17:30:18

İzmit'te meydana gelen otobüs kazasında 22 kişi yaralandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İzmit'te özel halk otobüsünün freninin patlaması sonucu meydana gelen kazada 22 vatandaşın yaralandığı öğrenildi. Otobüs sürücüsü Cihan Sözer'in aracı yeşil alana sürmesi olası bir faciayı önlemiş oldu.

Kaza öğle saatlerinde, Kocatepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 104 nolu Sokak'ta meydana geldi. Cihan Sözer idaresindeki 41 J 0321 plakalı özel halk otobüsünün freni patladı. Cihan Sözer aracı yol kenarında bulunan yoldan yüksekte bulunan yeşil alana doğru sürdü. Cihan Sözer olası bir faciayı önlerken, aracın içerisinde savrulan 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibi sevk edildi. Vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. Kazanın şokunu yaşayanlar ağlarken, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. 112 Acil ekipleri yaralılara olay yerinde müdahalede bulundu. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

İzmit 5 Nolu Şehiriçi Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Hasan Öztürk aracın freninin patladığını, sürücünün aracı yeşil alana sürerek olası bir faciayı önlediğini söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HÜRRİYET

CHP'den YSK'ya tepki geldi!

Dursun Özbek yeni başkanı işaret etti!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İşte suikast girişiminde istenen ceza!

İşte suikast girişiminde istenen ceza!

Erdoğan'a suikast girimi davasında önemli bir gelişme kaydedildi.

Türkiye'den o görüntülere sert tepki!

Türkiye'den o görüntülere sert tepki!

Makedonya'da yaşayan kavga hakkında endişelerini bildirdi.

 

TBMM'den HSYK açıklaması geldi!

TBMM'den HSYK açıklaması geldi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden HSYK ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

MSM'nin kundaklanmasında tahliye kararı

MSM'nin kundaklanmasında tahliye kararı

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Algül hakkında karar verildi.

 

Sokak ortasında kendine bıçak sapladı!

Sokak ortasında kendine bıçak sapladı!

Kocaeli'de bir kişi herkesin gözü önünde kendi göğsüne bıçak sapladı.

PYD bölgesinden Türkiye'ye havan atıldı

PYD bölgesinden Türkiye'ye havan atıldı

Suriye'de PYD kontrolündeki bölgeden Türkiye'ye havan atıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya