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Otogaza 4 kuruş zam geldi

Otogaza 4 kuruş zam geldi.21262
  • Giriş : 11.01.2017 / 17:42:00
  • Güncelleme : 11.01.2017 / 17:40:59

Vatandaşa bir kötü haber daha geldi. Otogaz 4 kuruş zamlandı.

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Gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarına 4 kuruş zam yapıldı. Konuya ilişkin açıklama Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapıldı.

Otogaza 4 kuruşluk zam yapılırken, siyah ürünlerde de indirim yapıldığı öğrenildi.

Otogazın litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 4 kuruş zam yapıldı. Buna göre; otogazın litre fiyatı; ortalama olarak İstanbul'da 2,94 liradan 2,98 liraya, Ankara'da 2,99 liradan 3,03 liraya, İzmir'de ise 2,89 liradan 2,92 liraya yükselecek.

Siyah ürünlerde de kalorifer yakıtında (kalyak) 4 kuruş, fuel oilde 5 kuruş indirim yapıldığı açıklandı.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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