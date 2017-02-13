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Otogaza indirim geliyor

Otogaza indirim geliyor.21262
  • Giriş : 13.02.2017 / 10:23:00

Vatandaşlara müjdeli haber 14 Şubat Sevgililer Günü ile birlikte geliyor.

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Müjdeli haber Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından sosyal medya hesabı üzerinden açıklandı. Buna göre otogaza 14 Şubat 2107 tarihinden itibare geçerli olacak 4 kuruşluk bir indirim geleceği bildirildi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Benzin ve motorin fiyatlarında ise 13 Şubat 2017-14 Şubat 2017 tarihleri arasında bir değişiklik beklenmemektedir." denildi.

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