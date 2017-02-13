Otogaza indirim geliyor
Müjdeli haber Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından sosyal medya hesabı üzerinden açıklandı. Buna göre otogaza 14 Şubat 2107 tarihinden itibare geçerli olacak 4 kuruşluk bir indirim geleceği bildirildi.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Benzin ve motorin fiyatlarında ise 13 Şubat 2017-14 Şubat 2017 tarihleri arasında bir değişiklik beklenmemektedir." denildi.
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