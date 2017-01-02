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Otogaza zam geldi!

Otogaza zam geldi!.21262
  • Giriş : 02.01.2017 / 17:17:00
  • Güncelleme : 02.01.2017 / 17:18:34

Benzin ve motorinin ardından otogaza da 15 kuruş zam geldi.

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Araç sahiplerine kötü haber geldi. Otogaza yarından geçerli olmak üzere 15 kuruş fiyat artışı geldiği ortaya çıktı.

Otogaza gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş fiyat artışı olacağı Petrol Ürünleri İşveren Sendikası tarafından açıklandı.

Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzin 22 Aralık'ta 10 kuruş, motorin de 1 Ocak'ta 12 kuruş zamlanmıştı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogazda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş fiyat artışı yapıldığını duyurdu. PÜİS, gaz yağında 13 kuruş, siyah ürünlerde de 6 kuruşluk fiyat artışı olduğunu açıkladı.

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