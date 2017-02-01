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Otogaza zam yolda!

Otogaza zam yolda!.21262
  • Giriş : 01.02.2017 / 12:37:00

Otogaza gece yarısından itibaren 16 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan açıklama geldi. Otogazın litre fiyatına gece yarısından itibaren 16 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zam ile birlikte litre fiyatı ortalama 3,07 liradan 2,13 TL'ye çıkacak.

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