Otogaza zam yolda!
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan açıklama geldi. Otogazın litre fiyatına gece yarısından itibaren 16 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zam ile birlikte litre fiyatı ortalama 3,07 liradan 2,13 TL'ye çıkacak.
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