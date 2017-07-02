Otomobilin ön kaputunda yolculuk!
İstanbul’un tatil beldesi Ağva’ya gitmek üzere Kocaeli'nin Gebze ilçesinden yola çıkan 37 AG 492 plakalı otomobilin ön kaputunun üzerinde oturan kişi yolda ilerleyen sürücülerin dikkatini çekti. Seyir halindeki otomobilin kaputunun üzerine oturan kişi yolculuk sırasında selfie çekti.
Genç bir yandan da arkadaşlarına bu fotoğrafı mesajla attı. Virajları dönerken aracın üzerinde kalmakta zorlanan genç, sürücünün de görüşünü etkiledi. Gencin aracın üzerinde yolculuğu önünde ilerleyen araçtaki kişiler tarafından görüntülendi.
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