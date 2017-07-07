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Otopsi sonuçları tüyler ürpetti!

Otopsi sonuçları tüyler ürpetti!.24072
  • Giriş : 07.07.2017 / 16:48:00

Sakarya'da yaşanan korkunç olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

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Sakarya'da 10 aylık bebeği ile ormana götürülen 9 aylık hamile Suriyeli Mefta Emani Arrahman isimli kadının İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Genç kadın tecavüz edildikten sonra öldürülmüştü.

Otopsiden kan dondurucu detaylar çıktı. Otopsi raporuna göre Arrahman'ın kafası taş ile ezilmiş durumadaydı. Ayrıca boğazında sıkmadan kaynaklanan bere ve çürüklerin olduğu ve iç organlarında da tahribatın olduğu belirlendi. 9 aylık hamile olan kadının karnında da sopa izleri tespit edildi. Kadının karnındaki çocuğun bu darbeler sırasında öldüğü değerlendiriliyor. Arrahman'ın 10 aylık bebeğinin ise ağzı ve burnu kapatılmak suretiyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi. 

Arrahman'ın ve bebeğinin cenazelerini babası teslim aldı. Cenazenin Sakarya'da kılınacak namazdan sonra İdlib'e götürüleceği ve orada defnedileceği öğrendildi.

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