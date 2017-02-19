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Trafik magandaları, bir aileyi daha yıktı

Trafik magandaları, bir aileyi daha yıktı.15605
  • Giriş : 19.02.2017 / 08:50:00
  • Güncelleme : 19.02.2017 / 08:54:08

Trafik magandalarının sebep olduğu bir kaza daha, aile faciasına yol açtı.

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Trafik magandalarının kararttığı hayatlara bir yenisi daha eklendi. Bitmek bilmeyen şov meraklarıyla trafiğe çıkan ve milletin yolunu yine millete dar eden magandalar, yine can aldı. Bu sefer iki eşin arasına ölüm girdi.

Tekirdağ’da, Çerkezköy- Çorlu Karayolu’nda yarış yapan 2 araçtan biri, her şeyden habersiz yolculuk eden Ender-Sevinç Albayrak çiftini ayırdı. Olay, Çerkezköy-Çorlu Karayolu’nun kamyon garajı yakınında önceki akşam geç saatlerde meydana geldi. Yarış yapan 2 araçtan biri, Ender Albayrak’ın kullandığı eşi Sevinç Albayrak’ın da bulunduğu otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle takla atarak yol kenarına savrulan 2 araç da alev topuna dündü.

KURTARMAK YERİNE...

Kazaya neden olan otomobildeki 3 kişi yaya olarak kaçarken, Sevinç Albayrak çevredeki sürücülerin yardımıyla yanan araçtan ağır yaralı olarak çıkarıldı. Ancak 46 yaşındaki eşi Ender Albayrak feci şekilde yanarak can verdi. Sevinç Albayrak’ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olaya tanık olan diğer sürücüler, daha önce de aynı yolda hız denemelerinin yapıldığını, şikâyetlere rağmen bu durumun önlenememesine isyan etti. Kazayı haber aldıktan sonra olay yerine giden AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün ise Albayrak çiftiyle Ergene İlçesi’ne bağlı Yulaflı Mahallesi’nden komşu olduklarını belirtip şüphelilerin kaçmasına tepki gösterdi.

Albayrak çifti 15 ve 20 yaşlarında 2 çocuk sahibiydi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yarış yaparken kazaya neden olup, arkalarına bakmadan kaçan sürücü ve arkadaşlarının peşine düşen polis ve jandarma ekipleri, dün 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Habertürk

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