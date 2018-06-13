Erdoğan açılışta duygulandı
Rize'de yapımı tamamlanan Ovit Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Erdoğan, vatandaşların yağan yağmura rağmen kendisine olan yoğun ilgisi karşısında duygulandı.
Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayacak 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda bulunan Ovit Tüneli'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava şartlarına rağmen vatandaşın gösterdiği yoğun ilgi karşısında duygulandı.
Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Durmadık, sizinle beraber yürüdük. Biz yürüdük, siz de arkamızdan geldiniz. Bizi bu yolda yalnız koymadınız. Ben şimdi bu dolu altında sizi görünce, sizin o koşmanızı görünce, yanımda arkadaşıma dedim ki: "Allah'ıma hamd olsun, benim hanım kardeşlerim, bu doluya rağmen buraya geldiyse, bizi de bu millete hizmetkar kıldığı için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. İnşallah sizlerle yapacağımız daha çok şey var." ifadelerini kullandı.
HÜRRİYET
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