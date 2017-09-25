Oy verilmeye başlandı

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Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülke tarafından karşı çıkılan bağımsızlık referandumu yapılıyor. Barzani'nin düzenlediği referandumda seçmenler sandığa gitmeye başladı.
Dünyayı karşısına alan Kuzey Irak yönetimi, bugün bağımsızlık referandumuna gidiyor.
07.50 : Uluslararası haber ajansları, Erbil'den ilk referandum fotoğraflarını geçiyor. Sandığa gidenlerin parmaklarının boyandığı dikkat çekiyor.
07.40 : Sandık kurulan yerler arasında Kerkük, Tuzhurmatu gibi Türkmenlerin yoğun yaşadığı kentler ile Musul'un Mahmur ve Şengal gibi ilçeleri de var.
07.30 : Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) lideri Mesut Barzani, dün kameralar karşısına geçti ve uyarılara kulak asmayarak referanduma gidileceğini ilan etti. Barzani'nin yayın organı Rudaw, 5 milyon seçmenin bulunduğunu bildiriyor. Talabani ve diğer muhalif Kürt hareketlerin daha etkin olduğu Süleymaniye, 1 milyon 280 bin seçmenle en kalabalık kent. Bölgenin başkenti Erbil'de 1 milyon 200 bin, fırtınanın koptuğu Kerkük'te ise 750 bin civarında seçmen bulunuyor.
07.20 : Irak'ın kuzeyinde bugün gerçekleşen bağımsızlık referandumundaki tüm gelişmeleri dakika dakika canlı blogla aktaracağız.
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