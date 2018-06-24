Oy verme işlemi sona erdi!
Türkiye, bugün geleceği için sandık başına gitti. Sabah saat 08.00 itibariyle başlayan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili saat 17.00 itibariyle sona erdi.
18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanacak. 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilir.
TRT
DİĞER HABERLER
İçişleri Bakanlığı'ndan seçim açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan bugün gerçekleştirilen seçimle ilgili açıklama geldi.
Genelkurmay Başkanı sandık başına geldi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sandık başına geldi.
8 yaşındaki Eylül kayboldu
Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde bir çocuk daha kayboldu.
İDO'dan sefer iptallerine ilişkin açıklama
İstanbul Deniz Otobüsleri'nden sefer iptallerine ilişkin açıklama geldi.