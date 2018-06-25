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Oylar yeniden sayılıyor

Oylar yeniden sayılıyor.13995
  • Giriş : 25.06.2018 / 17:57:00

Geçersiz oyların kayıtlara girdiği iddiası üzerine oylar yeniden sayılıyor.

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Düzce'de Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde kargaşa yaşandı. AK Parti tarafından yapılan itiraz sonucu geçersiz oyların kayıtlara girdiği iddiası üzerine oyların yeniden sayılacağı öğrenildi.

Düzce'de geçersiz olarak kayıtlara giren oylar için  itiraz edilmesi üzerine yeniden sayım yapılıyor.

Alınan bilgiye göre, AK Parti İl Başkanlığı, resmi olmayan sonuçlara  göre açıklanan ve geçersiz olarak kayıtlara giren kentteki yaklaşık 4 bin oyun  yeniden sayılması için itirazda bulundu.

Talebin ardından başlatılan yeniden sayım, İl Seçim Kurulu yetkilileri  ve resmi olmayan sonuçlara göre seçilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Düzce  Milletvekili Ümit Yılmaz ile AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir gözetiminde  sürdürülüyor.

Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin  resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nda yer alan AK Parti 2, MHP 1  milletvekili çıkarmıştı

TRT

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