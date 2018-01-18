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Oyuncu Ahmet Kural sevenlerini korkuttu

Oyuncu Ahmet Kural sevenlerini korkuttu.18287
  • Giriş : 18.01.2018 / 11:33:00

Sevilen oyuncu Ahmet Kural, paylaştığı fotoğrafla sevenlerini korkuttu.

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Son dönem şarkıcı Sıla ile yaşadığı aşk ve ayrılıkları ile magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Ahmet Kural, paylaştığı hastane fotoğrafı ile sevenlerini korkuttu.

Rol gereği oyuncu arkadaşı Murat Cemcir'in, Ahmet Kural'ı omzunda taşıyarak hastaneye götürdüğünü gören hayranları, yardım için yanlarına gidince olayın aslı ortaya çıktı. Murat Cemcir, konu hakkında "Zaman zaman çekimler esnasında bu tip olaylar yaşıyoruz. Bu çekimleri de gece yarısından sonra gerçekleştirdik. Kısa süreli bir panik oldu ama işin aslını anlattığımızda hep beraber güldük. Biz zaten iyi günde de, kötü günde de birbirine hep omuz veren insanlarız. Bu ise sadece bir film sahnesiydi" açıklamasında bulundu.

Murat Cemcir'le birlikte yeni filmi 'Ailecek Şaşkınız'a hazırlanan Ahmet Kural 2 Mart'ta seyirciyle buluşacak. Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği, TR 40 33 Productions yapımcılığında beyazperdede yerini alacak olan filmin ilk tanıtımı yayınlandı.

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