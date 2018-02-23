Oyuncu Ali Sunal'ın evlilik tarihi belli oldu
Türk sinemasının usta sanatçılarından Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, nişanlsısı Nazlı Kurbanzade ile 23 Mart'ta evlenecek.
Ali Sunal, müstakbel eşine jest yapıp düğün sonrası oturacakları Kadıköy Fenerbahçe'deki lüks daire için 5 milyon lira ödemişti.
TRT
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