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Oyuncu Ali Sunal'ın evlilik tarihi belli oldu

Oyuncu Ali Sunal'ın evlilik tarihi belli oldu.17521
  • Giriş : 23.02.2018 / 12:23:00

Ünlü oyuncu Ali Sunal'ın nişanlısı Nazlı Kurbanzade ile evlilik tarihi açıklandı.

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Türk sinemasının usta sanatçılarından Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, nişanlsısı Nazlı Kurbanzade ile 23 Mart'ta evlenecek.

Ali Sunal, müstakbel eşine jest yapıp düğün sonrası oturacakları Kadıköy Fenerbahçe'deki lüks daire için 5 milyon lira ödemişti.

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