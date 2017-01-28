Oyuncu Berrak Tüzünataç'a 20 ay hapis
Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç için mahkeme kararını verdi. 'Uyuşturucu kullanmak, satın almak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası istenen oyuncu için 5 yıllık denetimli serbestlik uygulama kararı verildi.
Sabah Gazetesi'nden Ümit Uzun'un haberine göre ünlü oyuncu ifadesinde ''Soruşturma sırasında bir arkadaşım beni arayıp bir yere davet etmişti. Polisler benim uyuşturucu içmek için davet edildiğimi sanmış. Bir de bakkala verdiğim siparişlerin yanında sigara kağıdı istemiştim. Çünkü o dönem sigarayı bırakmaya çalışıyordum. Bunu uyuşturucu kullandığıma yormuşlar. Ben bunu hak etmiyorum'' demişti.
Mahkeme, Berrak Tüzünataç'ın uyuşturucu madde kullandığını ve tedaviye ihtiyacı olduğunu belirterek 'tedavi' ve 'denetimli serbestlik tedbiri' uygulanmasına karar vermişti. Kendisine bir uzman atanarak uyuşturucu madde tedavisi görecek Tüzünataç bu karara itiraz etti. Bir üst mahkeme kararı bozarak Tüzünataç hakkında verilen cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Bunun üzerine Tüzünataç, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı.
5 YIL DENETİM ALTINDA
Tüzünataç, verdiği ifadede ''Suçlamaları kabul etmiyorum, uyuşturucu kullanmadım'' dedi. Mahkeme Tüzünataç'a uyuşturucu kullanmak ve satın almak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi, ancak hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Berrak Tüzünataç hakkında 5 yıl denetimli serbestlik uygulanacak.
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