Oyuncu Doğa Rutkay hamile olduğunu açıkladı
Sevilerek izlenen 'Güldür Güldür' programında yıldızı iyice parlayan güzel oyuncu Doğa Rutkay müjdeli haberi verdi. Kendisi gibi oyuncu olan Rutkay Aziz'in kızı olan Doğa Rutkay, ikiz bebekleri olacağını duyurdu.
Rutgay, "Doğrudur efendim , bu fotoğrafta biz dört kişiyiz. Bir kadın olarak tıpkı büyük büyük anneannelerim gibi ben de çifte bebek mutluluğu yaşıyorum. Tam da arzu ettiğimiz vakitte... Sevenler sağ olsun, öyle çok sordunuz, öyle çok istediniz ki... Bu bebeklerin bir sebebi de sizlerin güzel kalbi. Ne mutlu bize. Vatana millete faydalı,merhametli, vicdanlı evlatlar olsunlar . Allah isteyen herkese bu müjdeyi yaşatsın en içten hislerimle bunu diliyorum. Dualarınıza, tüm iyi dileklerinize, saygınıza, sevginize, içtenliğinize kalben teşekkürler. inşallah kucağımıza alalım, hep beraber sevelim☺️ Kamal’lar" yazdı.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Can Bonomo, Öykü Karayel ile evleniyor
Ünlü şarkıcı Can Bonomo, oyuncu sevgilisi Öykü Karayel ile evleniyor.
Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanıyor
Ünlü pop sanatçısı Mustafa Sandal ile Emina Sandal boşanıyor.
Nurgül Yeşilçay botoksuyla hayranlarını şaşırttı
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay botoksuyla hayranlarını şaşırttı.
Nil Burak açıkladı: Sıla şarkılarını mahvetti
Ünlü sanatçı Nil Burak, Sıla ile ilgili bomba etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu.
Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a evlilik teklifi
Arda Turan, uzun yıllardır birlikte olduğu Aslıhan Doğan'a evlilik teklifinde bulundu.
Megastar Tarkan baba olacağını açıkladı!
Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'nun hamile olduğunu açıkladı.