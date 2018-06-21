Oyuncu Mert Fırat ve İdil Fırat evleniyor
Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Öztürk, Arda Turan gibi isimlerle aşk yaşayan İdil Fırat'ın yeni gözdesi Mert Fırat. Ünlü ikilinin Ağustos ayında dünya evine gireceği iddia edildi.
Kısa süre önce birlikte olmaya başlayan Mert Fırat ve İdil Fırat’ın evlilik kararı aldıkları öğrenildi. Oyuncu, bir yıl beraberlik yaşadığı Hande Doğandemir’den ayrıldıktan hemen sonra İdil Fırat’la aşk yaşamaya başladı. İki aydır beraber olan ikilinin, düğün yeri baktığı iddia edildi. Çift, ağustos ayının ikinci haftasında nikâh masasına oturmayı planlarken, bu mutlu haberi, sadece yakın çevresindekilere söyledi.
Eylül ayında yeni sezonuyla ekrana gelecek olan ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin başrol oyuncularından Mert Fırat’ın, sete başlamadan önce düğünün yapılmasını istediği öğrenildi. Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Öztürk’le ilişki yaşayan İdil Fırat’a evlilikle ilgili ailesinden çıkmayan onay, yeni sevgilisi Mert Fırat için çıkmıştı. Sosyetik güzel, geçen hafta oyuncuyu kardeşi Can ve dedesiyle de tanıştırmıştı.
TRT
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