Facebook Twitter Rss

Oyuncu Mert Fırat ve İdil Fırat evleniyor

Oyuncu Mert Fırat ve İdil Fırat evleniyor.30853
  • Giriş : 21.06.2018 / 09:43:00

Oyuncu Mert Fırat, sosyetik güzel İdil Fırat'la evlilik hazırlığı yapıyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Öztürk, Arda Turan gibi isimlerle aşk yaşayan İdil Fırat'ın yeni gözdesi Mert Fırat. Ünlü ikilinin Ağustos ayında dünya evine gireceği iddia edildi.

Kısa süre önce birlikte olmaya başlayan Mert Fırat ve İdil Fırat’ın evlilik kararı aldıkları öğrenildi. Oyuncu, bir yıl beraberlik yaşadığı Hande Doğandemir’den ayrıldıktan hemen sonra İdil Fırat’la aşk yaşamaya başladı. İki aydır beraber olan ikilinin, düğün yeri baktığı iddia edildi. Çift, ağustos ayının ikinci haftasında nikâh masasına oturmayı planlarken, bu mutlu haberi, sadece yakın çevresindekilere söyledi.

Eylül ayında yeni sezonuyla ekrana gelecek olan ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin başrol oyuncularından Mert Fırat’ın, sete başlamadan önce düğünün yapılmasını istediği öğrenildi. Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Öztürk’le ilişki yaşayan İdil Fırat’a evlilikle ilgili ailesinden çıkmayan onay, yeni sevgilisi Mert Fırat için çıkmıştı. Sosyetik güzel, geçen hafta oyuncuyu kardeşi Can ve dedesiyle de tanıştırmıştı.

TRT

Akşener: Erdoğan dişlerini sıkıyordur

Aykut Hoca'nın istemediği Ozan La Liga yolcusu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ünlü isim Seda Sayan acil ameliyata alındı

Ünlü isim Seda Sayan acil ameliyata alındı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın acil ameliyata alındığı öğrenildi.

Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in ilk fotoğrafı

Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in ilk fotoğrafı

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in oğlu Kuzey'in ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

 

Hakan Sabancı, Merve Boluğur ile aşk yaşıyor

Hakan Sabancı, Merve Boluğur ile aşk yaşıyor

Son dönemin hızlı isimlerinden Hakan Sabancı, Merve Boluğur ile aşk yaşıyor.

Beyazıt Öztürk Barcelona'da fena yakalandı

Beyazıt Öztürk Barcelona'da fena yakalandı

Beyazıt Öztürk Barcelona'da gazetecilere genç bir kadınla yakalandı.

 

Demet Akalan'ın tablosu Instagram'ı salladı

Demet Akalan'ın tablosu Instagram'ı salladı

Demet Akalın, ailesi ile birlikte resmedildiği tabloyu, Instagram sayfasından paylaştı.

Aleyna Tilki, dünyaca ünlü isimlerin takibinde!

Aleyna Tilki, dünyaca ünlü isimlerin takibinde!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, dünyaca ünlü isimlerin radarına girdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya