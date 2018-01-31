Oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı
İlerleyen yaşına rağmen güzelliği ile dikkat çeken Nebahat Çehre'ye nazar değdi. Son olarak 'Yuvamdaki Düşman' dizisiyle izleyicilerle buluşan Nebahat Çehre, soğuk algınlığı teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.
Star TV’de yayınlanan ‘Duymayan Kalmasın’ programının haberine göre; Nebahat Çehre, zatürre teşhisi sebebiyle bir süredir tedavi gören Bülent Ersoy’un dün akşam taburcu olduğu hastaneye kaldırıldı.
Soğuk algınlığı sebebiyle hsatanede bulunan 73 yaşındaki Çehre’nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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